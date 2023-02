Traferta contro il Sant'Agostino per la Del Duca, Pozzi: "Dobbiamo giocare più concentrati"

La vittoria con i suoi tre punti comincia ad essere veramente importante per la Del Duca Grama per non perdere di vista il quart’ultimo posto che permette l’accesso ai play out salvezza. E il distacco da quella posizione è attualmente di 5 punti dopo la striscia negativa delle ultime quattro partite. Questa volta i ragazzi di Enrico Pozzi non possono permettersi errori. Giocano in terra ferrarese e l’avversario Sant’Agostino è in piena zona play out, con ancora qualche residua speranza di uscire da quest’area comunque a rischio. Sarà quindi un’altra battaglia, con la consapevolezza che, come dimostrato nella gara contro il Victor, la Del Duca Grama con maggiore concentrazione e continuità potrebbe giocare alla pari con qualunque formazione. Ma purtroppo ci sono ancora troppi errori che puntualmente paga.

“Sicuramente è una partita importante nella quale è obbligatorio raccogliere punti - dichiara mister Enrico Pozzi alla vigilia della gara -, nella consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti quanto ad atteggiamento e grinta, ma per vincere dobbiamo anche stare più attenti in campo per non commettere quelle disattenzioni individuali che sono risultate sempre fatali. La gara contro il Victor San Marino ha dimostrato ancora una volta come ci siano ancora troppi errori che non ci permettono di vincere le partite, dobbiamo toglierceli in fretta. Arriviamo da una settimana particolare in quanto alcuni ragazzi erano influenzati, ma andiamo a Sant’Agostino con la consapevolezza di fare la nostra partita, pur sapendo che il campo è ostico e incontriamo un avversario sicuramente battagliero. L’impegno e la voglia di vincere non mancano mai, ma dobbiamo giocare più concentrati per fare anche risultato”.