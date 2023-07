Calcio, il Ravenna rinforza il centrocampo col tesseramento di Sasha Mancini

Il Ravenna annuncia di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento di Sasha Mancini, centrocampista classe 2004. Si tratta di un esterno di centrocampo di piede destro, dotato di una buona struttura fisica può anche essere utilizzato come mezz’ala. Cresciuto in Belgio, paese di origine della madre, si forma nei settori giovanili di Zaventem e Diegem prima di provare il salto nel calcio italiano. L’opportunità arriva nella stagione 22/23 con il Santa Maria Cilento, nel girone I della serie D, dove Mancini alla prima stagione fuori dal settore giovanile disputa un buon campionato mettendo a referto 2 reti e 2 assist nelle 25 presenze in campo.