Il Ravenna non si ferma, anche Sasso Marconi è conquistata

Vince ancora il Ravenna di mister Dossena, a Sasso Marconi decide la doppietta di Guidone. Nonostante l'uomo in meno negli ultimi 20' sull'1-2, i bizantini restano a -3 dal Rimini, vittorioso di misura nel derby con la Sammaurese. Al 5' giallorossi già in vantaggio: azione di Saporetti sulla destra, palla a D'Orsi, conclusione ribattuta sulla quale arriva con freddezza Guidone che deposita in rete. La prima frazione si chiude 0-1, padroni di casa pericolosi in un paio di situazioni e ospiti vicini al raddoppio con Spinosa che scheggia la traversa su punizione. Al 1' della ripresa pareggia il Sasso Marconi con Draghetti, che appoggia in rete su assist di Monti dopo un disimpegno intercettato della difesa del Ravenna. Al 70' tornano in vantaggio i ragazzi di Dossena ancora con Guidone, che svetta di testa su calcio d'angolo battuto da Spinosa. Un minuto dopo però Calì riceve il secondo giallo e lascia i compagni in 10. Nel prossimo turno al Benelli arriverà il Fanfulla.