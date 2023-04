Eccellenza, la retrocessa Del Duca viene sconfitta a Savignano

Sconfitta esterna per la già retrocessa Del Duca, travolta 4-1 a Savignano. Passano a sorpresa in vantaggio gli ospiti, visto che al 1′, su un cross dalla sinistra, Mazzarini devia nella propria porta alle spalle di Fusconi. I gialloblù non ci stanno e al 16′ Vitalino pareggia i conti con uno splendido tiro angolato dopo aver saltato tre avversari. Passano i minuti e la Savignanese sale in cattedra aumentando la spinta e trovando il raddoppio con Malo, in gol al 25′ su assist di Pacchioni, che poi si prende la sua soddisfazione personale e incorna il tris al 30′ in seguito ad un batti e ribatti su cross di Nicolini. Trascorrono altri 6′ e Grieco viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i ragazzi di Montanari in superiorità numerica e in evidente supremazia (nel finale di frazioni altre chance per Malo e Pacchioni).

Ripresa d’accademia e controllo dei gialloblù, che sbagliano un rigore (il tiro di Pacchioni dal dischetto al 57′ è parato da Farsoni), colgono una traversa (con Malo al 75′) e calano il poker con Pacchioni (89′), amministrando comunque la sfida senza alcun problema fino al termine. Domenica prossima ultima di campionato con la Valsanterno in trasferta.

Tabellino

Savignanese Del Duca 4-1

Savignanese: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo, Tola (80′ Sbrighi), Farabegoli (70′ Onofri), Cassani (64′ Franchini), Pacchioni, Nicolini (58′ Dhamo), Vitalino (73′ Battistini) A disp: Papi, Onofri, Mazza, Sbrighi, Dhamo, Franchini, Possenti, Battistini, Brocculi All Montanari

Del Duca: Farsoni (77′ Barbanti), Buzi, Borgini, Barbini, Rea, Grieco, Zacchi (45′ Bertozzi), Bravaccini, Ndiaye (75′ Gregori), Simeoni (70′ Clemente), Strada (64′ Marouane) A disp: Barbanti, Onyia, Casadei, Bertozzi, Marouane, Clemente, Gregori, Scirpoli All Pozzi

Marcatori: 1′ Mazzarini aut, 16′ Vitalino, 25′ Malo, 30′ e 89′ Pacchioni

Ammoniti: Barbini, Dhamo, Onofri