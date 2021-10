A Savignano sul Rubicone matura la prima sconfitta in campionato della Del Duca Grama

La Del Duca Grama trova la prima sconfitta in campionato sul campo della Savignanese. A decidere l'incontro a favore dei cesenati è la rete nella ripresa di Giovanni Pacchioni. Ravennati che restano dunque a quota 7 punti in classifica e domenica prossima ospiteranno la Victor San Marino.

La partita

Al 13' Pacchioni entra in area dalla destra e cerca il cross, ma senza successo. 4' dopo ci provano gli ospiti con una conlusione fuori dallo specchio di Marra su suggerimento di Protino. Al 19' si sporca i guanti Sarini, mettendo in angolo un colpo di testa di Varrella. Ci prova anche Osayande al minuto 37, si libera in area ma calcia alzando di troppo la mira. 2' dopo Marra di testa impegna Fusconi, che si rifugia in corner.

Al 63' il gol che decide l'incontro: calcio d'angolo perfetto di Turci, che consente la deviazione in rete di Pacchioni. La difesa ravennate libera al 72' dopo un cross di Osayande. Gli ospiti al minuto 87 hanno l'occasione per il pareggio: cross di Maretti, nessuno riesce nella deviazione in mischia. La Savignanese si salva dopo un grande intervento di Fusconi.