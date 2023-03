Eccellenza, Russi sconfitto in casa dalla Savignanese. Succede tutto nella ripresa

Sconfitta interna per il Russi, che cede 2-0 alla Savignanese e resta in quarta posizione, coi gialloblù che si portano a -2 dagli arancioni. I padroni di casa partono bene gestendo il pallone, si rendono pericolosi con Gasperoni che si vede parare un gran tiro da Papi. Passano i minuti e gli ospiti iniziano a crescere pareggiando il possesso palla ma senza rendersi pericolosi.

Tutto succede nel secondo tempo: al sesto minuto viene concesso un calcio di rigore per fallo di Santomauro, si presenta Malo sul dischetto, Sarini intuisce e respinge; il più veloce ad avventarsi sul pallone è però Onofri che, partendo in anticipo sulla battuta, si ritrova in area piccola indisturbato per la ribattuta a rete. Gli ospiti sono scesi in campo con un piglio diverso nella ripresa e al 15esimo del secondo tempo trovano il raddoppio con Malo, ottimo stop, si gira al limite dell’area e con un gran destro mette la palla alle spalle del portiere arancione. I padroni di casa provano a riaprire la partita senza però rendersi pericolosi a differenza degli ospiti che in ripartenza trovano ampi spazi e possibilità di segnare la terza rete. Finisce così sul 2-0 in favore degli ospiti, i padroni di casa devono riordinare le idee in vista del vicinissimo turno infrasettimanale con il Tropical Coriano.

Tabellino

RUSSI 0

SAVIGNANESE 2

RUSSI: Sarini, Bezzi (16’st Guarino), Giunchi, Ferretti (26’st Mancini), Bungaja, Rossi, Santomauro (16’ st Gualandi), Garavini, Brigliadori (16’st Amaducci), Gasperoni, Saporetti.

A disposizione: Catalano, Amaducci, Mancini, Gualandi, Salomone, Vittori, Guarino, Ferunaj, Nicolosi

Allenatore: Farneti Oscar

SAVIGNANESE: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini (25’st Mazza), Malo, Onofri, Farabegoli (35’st Brocculi), Nicolini (31’st Sbrighi), Pacchioni (12’st Battistini), Cassani (23’st Dhamo), Vitalino.

A disposizione: Fusconi, Mazza, Dhamo, Battistini, Franchini, Sbrighi, Brocculi Bianchi, Possenti.

Allenatore: Montanari Davide

Arbitro: Francesco Fedolfi di Parma

Reti: 6’st Onofri, 15’st Malo

Ammoniti: Saporetti, Santomauro, Ferretti, Lambertini

Recupero: 0’ pt, 5‘ st