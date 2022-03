Scontro salvezza nell'ultima gara interna del campionato, Sanpaimola che ospita lo Spiv

Il Sanpaimola si trova esattamente a metà classifica, dietro alle prime 6, ma davanti alle ultime 6 del girone C di Eccellenza. A +10 dal Cotignola ultima della classe ed a -10 dal Russi, seconda, alle spalle della lepre Riccione. Da questo (tutto sommato) discreto punto di vista, i giallorossoblu ospiteranno domenica al “Buscaroli” di Conselice il San Pietro in Vincoli, formazione che ha vissuto tutta la stagione nelle retrovie, ma che sta cercando ad ogni costo di uscire dalle ultime (fatidiche) 3 posizioni. Sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

E sarà l’ultima gara casalinga del Sanpaimola per la stagione 2021/2022 (vista l’esclusione dal campionato dell'Alfonsine). Dopo di che, mancheranno 3 trasferte alla fine della stagione. Successivamente alla sfida interna con S.Pietro in Vincoli, Mengolini e soci dovranno far visita al Cotignola, quindi al San Marino e, dopo la giornata di riposo, l’ultima di campionato a Savignano sul Rubicone. Dal canto suo, S.Pietro in Vincoli riposerà, invece, all’ultima giornata, dunque ha ancora a disposizione 4 gare compresa la trasferta al “Buscaroli”. Insomma, sono gli ultimi botti d’artificio della stagione ed il Sanpaimola dovrà tentare il tutto per tutto per mettersi al riparo da rischiose rimonte dalle formazioni che stanno inseguendo in classifica.

Gli ospiti arrivano da due risultati utili consecutivi, ovvero il pareggio in casa del Cava Ronco e la netta affermazione 4-1 contro Cotignola. Finora, fuori casa, i bianconeri hanno ottenuto il successo a Cotignola (2-1), a Classe (1-0), a

domicilio del Del Duca Grama (2-0) ed i pareggi 1-1 a Diegaro e 0-0 a Forlì contro il Cava Ronco. Ovvero hanno ottenuto 11 dei 20 punti conquistati in classifica. Tre le principali bocche da fuoco dei ravennati: bomber Giuseppe Lucarelli (6) e la coppia formata da Qazim Gjordumi e Tommaso Lombardi (4). Per il Sanpaimola sarà importante ritrovare il ritmo gara dopo il turno di riposo previsto da calendario nello scorso weekend e riprendere il discorso lì dove si era interrotto, ovvero dalla doppia vittoria ai danni di Cava Ronco e Diegaro. Fischio d’inizio alle ore 15,30, questo il link per la diretta streaming: https://youtu.be/-N9GBjWThW0.