Faenza calcio, i risultati del settore giovanile: sempre in vetta la Juniores

Squillante vittoria dell’Under 19 del Faenza di Nicola Cavina che passa 4-2 a Cattolica grazie alla tripletta di Savorani e al gol di Cavalli che avevano portato i biancoazzurri sul 4-0 prima delle reti dei padroni di casa di Gasparini e Calvani. Massima attenzione alla prossima partita, lunedì 27 febbraio (ore 19) posticipo di campionato contro il Granamica, terza forza del campionato. Match fondamentale per i biancoazzurri che guidano la classifica con tre punti di margine sulla Savignanese e cinque sul Granamica.

L’Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini travolge 6-1 il Classe grazie al tris di Zoli, alla doppietta di Andrenacci e alla rete di Servadei. Prossima partita di campionato il 26 febbraio trasferta difficile a Ravenna. Pari per l’Under 16 (2007) di Matteo Negrini che impatta 2-2 con il Corticella grazie ai gol di Zoli e Hodaj. Domenica 26 febbraio trasferta a Bellaria. La Under 15 (2008) di Alessandro Fabbri pareggia 1-1 in trasferta a Classe grazie alla firma di Badiali. Domenica 26 febbraio (ore 10.30) match casalingo al “Bruno Neri” contro Osteria Grande. L’Under 14 (2009) di Francesco Di Nunzio perde 0-2 il derby cittadino sul campo della Virtus. Il 22 febbraio recupero di campionato con la Juvenilia Chicco Ravaglia e poi domenica 26 trasferta a Bagnacavallo. Gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro vincono in amichevole con il Giovecca, mentre gli Esordienti 2011 di Fabrizio Ciottoli perdono in campionato con lo Junior Cervia, poi si rifanno in amichevole con il Pontelagoscuro.