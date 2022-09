La giovane calciatrice del Ravenna Women si aggiudica il premio per la sportività dentro e fuori dal campo

In occasione della presentazione del nuovo delegato Provinciale FIGC-LND per la provincia di Ravenna, Joannes Donati, sono stati assegnati importanti premi legati a valori dello sport per la stagione 20212 / 22 appena conclusa. Sofia Francia, classe 2007, giocatrice del Ravenna Women giovanile ha ricevuto il premio "FairPlay-GreenCard" riconosciuto dal S.G.S. per gesti di sportività avvenuti dentro e fuori dal campo e alla formazione U15 assegnato il premio "U15 WOMAN regionale". I premi sono stati consegnati rispettivamente dal Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Massimiliano Rizzello e dal Presidente regionale FIGC-LND Simone Alberici.