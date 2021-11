Promozione, Cervia beffato al Todoli dal Solarolo

Squadra in casa

Un ko che sa di sfortuna quello subito dal Cervia col Solarolo. Un primo tempo giocato bene dove è mancata solo la rete poi nella ripresa un tiro sporco, deviato, ha regalato il successo agli avversari. Prima del kick off il Presidente Marzelli ha omaggiato Claudio Moschino con la maglia numero 10 che indosserà alla festa del Centenario che si svolgerà a giugno al Todoli.

Primo tempo tutto di marca cervese. Subito Ndoka tira, ma la sfera finisce alta. Al 15′ Brunetti tenta di anticipare Brachetti in uscita che però salva. Al 28′ è sempre Brunetti a cercare Mancini, il numero 1 avversario sventa la minaccia. Nel finale Mancini ci prova, ma la palla esce. In avvio di ripresa Mancini prova l’azione personale, ma non colpisce. Il Solarolo si fa vedere con Cangini e Piancastelli. La gara si avvia verso il pari, tuttavia al 79′ la sfortuna si abbatte sul Cervia. Tiro di Koukou deviato da Ceccarelli, la traiettoria inganna Calderoni e arriva il gol ospite.

Tabellino

CERVIA-SOLAROLO 0-1

CERVIA: Calderoni, Ceccarelli, Ndoka, Godoli, Krastev, Vitali, Brunetti, Meoni, Novelli, Brando, Mancini A disp: Braggion, Poggi, Buzi, Alvisi, Di Gilio, Calandra, Muccioli, Acquafredda, Corzani All Buonocore

Solarolo: Bracchetti, Scaglione, Venturelli, Ravaglia, Menicucci, Righi, Piancastelli, Ricci Frabattista, Cangini, Bravi, Kouakou A disp: Dosi, Baldi, Castellari, Giorgi, Fabini, Brandino, Guerriero, Smecca, Nicoletti All Mariani

Marcatori: 79′ Kouakou

Ammoniti: Brandino