Promozione, Solarolo e Faenza impattano con un pareggio a occhiali

Finisce a reti bianche il derby tra Solarolo e Faenza. I biancoazzurri non sono riusciti a far emergere la tecnica rispetto alla fisicità dei biancorossi e ne è uscito così un match davvero incolore. Il primo tempo è assolutamente privo di spunti di cronaca, se non un colpo di testa di Ravaglia, su uno spiovente in area da calcio di punizione, che manda il pallone di poco a lato, e un tiro rasoterra di Alessandro Albonetti, facilmente parato da Bracchetti.

Nella ripresa sono più numerosi gli episodi degni di nota. Al 4’ è Pietro Lanzoni che su passaggio filtrante in verticale del fratello Giacomo, conclude bene a rete ma il suo rasoterra trova attento il portiere Bracchetti. Un minuto dopo è il Solarolo in contropiede a trovare impreparata la difesa biancoazzurra, ma prima Kouakou e poi Pollino indugiano e non trovano lo spiraglio giusto. Esce poi bene di testa il portiere manfredo Tassinari sventando un’altra minaccia, poi è Pioppo che conclude debolmente verso la porta avversaria. Più significativa la conclusione di testa di Riviello che sul contrasto di Righi, riesce a colpire ma il pallone è parato da Bracchetti. Al 22’ il centrale biancoazzurro Gabrielli si rende protagonista di una imperiosa incursione prima di cedere la sfera a Giacomo Lanzoni che manda il pallone di poco sul fondo.

L’ultima opportunità è per il Solarolo con la fuga in contropiede di Koauakou che entrato in area sull’uscita disperata di Tassinari, cerca l’incrocio sul secondo palo, ma angola troppo la mira e la palla scivola a lato sul fondo. Domenica 20 marzo il Faenza cercherà il riscatto al “Bruno Neri” con il Bagnacavallo, penultimo in classifica e sconfitto in casa 1-4 dal fanalino di coda Castrocaro alla prima vittoria e punti del campionato.

Tabellino

Solarolo Faenza 0-0

Solarolo: Bracchetti, Scaglione, G.M. Venturelli, Ricci Frabattista, Ravaglia, Righi, Piancastelli, Menicucci (16’ pt Ponticelli, 14’ st Smecca), Cangini, Pollino (30’ st Guerrero), Kouakou. A disposizione: Zanchini, Castellari, Pellegrino, Marzocchi, Baldi. All. Mariani

Faenza: Tassinari, F. Lanzoni, A. Albonetti, Gabrielli, Venturelli, N. Albonetti (1’ st P. Lanzoni) Bertoni (1’ st Savorani), Riviello, G. Lanzoni, Pioppo (41’st Bagnolini). A disposizione: Luce, Karaj, De Marco, Manaresi, G. Errani. All. Valdifiori

Arbitro: Sapio di Cesena - assistenti: Ferretti di Bologna e Cavallari di Ravenna

Ammoniti: Scaglione, Ravaglia, Cangini, Pollino

Angoli: 2-0

Recupero: 0’ - 5’