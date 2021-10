Soltanto vittorie per le giovanili del Faenza calcio nell'ultimo weekend

Tutte a segno Under 19, Under 17, Under 16 e Under 15, al primo successo, che superano tutte i rispettivi avversari

Perfetto fine settimana per le giovanili del Faenza calcio, con ogni categoria che batte il rispettivo avversario. La formazione Under 19 Juniores del Faenza vince la sfida di vertice contro il Sanpaimola con un netto 4-1 che consente ai ragazzi guidati da Nicola Cavina di scavalcare in classifica proprio i padroni di casa e conquistare la vetta in solitaria. Chiuso in vantaggio il primo tempo per 1-0 con rete di Andrei Galatanu, nella ripresa il raddoppio di Riccardo Bagnolini, poi il tris di Pietro Suma e la rete finale di Giacomo Bosio hanno decretato la supremazia biancoazzurra. Sabato 16 ottobre, prossima sfida al “Bruno Neri” contro il Russi.

L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini vince 2-0 il match al “Bruno Neri” con il Castel San Pietro grazie a doppietta di Emiliani. Domenica 17 ottobre in trasferta con il Bakia Cesenatico. Prosegue sicura l’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini che si impone 1-0 al campo “San Rocco” sulla Savignanese grazie alla rete di Savioli. Domenica 17 ottobre, insidiosa partita a Rimini. Prima vittoria per l’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri che va a battere 4-2 a Cesenatico il Bakia con le reti di Cavessi, Bha, Francesconi e Zoli. Obiettivo ripetersi il 17 ottobre (ore 10.30) al “Bruno Neri” con il Medicina Fossatone.

I Giovanissimi 2008 di Francesco Di Nunzio travolgono in trasferta le Stuoie Lugo. Domenica 17 ottobre al campo San Rocco (ore 10.30) gran derby con la Virtus Faenza. Bene gli Esordienti 2009 di Pietro Errani che vincono sul Sampaimola 3-1 e gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro che superano in amichevole il Low Ponte. I Pulcini 2011 di Edo Drymisci vincono con Modigliana, Borgo Tuliero e con il Mezzano.