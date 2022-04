Eccellenza, Spiv ai playout. Il Classe non può fallire l'impegno dell'ultima giornata

Squadra in casa San Pietro in Vincoli

Finisce senza reti il match di Eccellenza tra Spiv e Classe. Nel prossimo ed ultimo turno di campionato il San Pietro in Vincoli riposerà, per cui essendo penultimo dovrà giocarsi i playout. Classe che per evitare gli spareggi salvezza dovrà cercare i 3 punti in un impegno sulla carta semplice: ospiterà il Cotignola, che in questa giornata è matematicamente arrivato ultimo in campionato e quindi retrocesso in Promozione.

La partita

Le uniche azioni degne di nota nella prima frazione sono al 20’ la girata di Lombardi a centro area su cross di Casadio G. al termine di una bella azione dalla sinistra dello Spiv e l’occasione capitata al 30’ a Fogli dopo un'incertezza della difesa di casa. Il secondo tempo parte con un altro piglio soprattutto per gli ospiti che al 49’ si rendono molto pericolosi con Santucci che scappa via alla difesa di casa e si presenta a tu per tu con Casadio A., il quale si supera in una parata prodigiosa. Lo Spiv si sveglia dopo il pericolo scampato e prende in mano le redini della partita, al 65’ Gjordumi è bravo ad avventarsi su un pallone ben servito da Pezzi ma il su tiro viene deviato sul palo da Baldassarri. Al 68’ è Casadio G. dalla sinistra ad accentrarsi e provarci con una cannonata sulla quale è ancora una volta bravo Baldassarri a neutralizzare.

All’80’ Marocchi mette al centro dalla destra e Sanchez da dentro l’area piccola si fa ribattere il tap-in da Bevitori. Tre minuti più tardi altra occasione per lo Spiv sempre Gjordumi calcia a botta sicura ma Baldassarri è super, stesso copione all’89’ con Pezzi che a botta sicura si vede negare la rete sulla linea di porta da Ferri. Finisce dunque in parità con lo Spiv che attende il nome del proprio avversario ai play out e il Classe che andrà a cercare punti salvezza a Cotignola nel prossimo turno.