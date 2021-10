Lo scontro salvezza se lo aggiudica il San Pietro in Vincoli: Cotignola espugnata nel recupero

Il Cotignola perde all'ultimo respiro in casa lo scontro diretto contro il San Pietro in Vincoli. Partono forte gli ospiti e già al 2' hanno un'occasione con Mazzocchi, ma il suo tocco sotto da posizione ravvicinata finisce a lato di poco. Il vantaggio ospite arriva al 9': cross di Bergamaschi, la palla arriva sul secondo palo dove Pezzi supera Lofiego con un tocco morbido. Il Cotignola cerca subito il pareggio, è il 15' quando una sponda aerea di Serra trova Paganelli, destro al volo alto di poco. L'occasione più grossa per il pareggio arriva al 19': Leonardi calcia in mezzo, De Luca buca il pallone che arriva a Chiarini, il quale si presenta a tu per tu con Laganga che però gli para per due volte i tentativi del numero 11. Il Cotignola spinge ed al 20' Paganelli prova da buona posizione, ma colpisce l'incolpevole Chiarini. Lo Spiv cerca comunque il secondo gol e ci va vicino con Gjordumi, al 21', che entra in area ma spara alto da buona posizione. Sul finire di tempo altri due tentativi per il Cotignola, ma prima Savelli su punizione e poi Gramigna da fuori area non trovano il gol.

La ripresa si apre con il pareggio del Cotignola: Magari va in anticipo a centrocampo e passa a Martino, palla in velocità per Chiarini che vince un contrasto, si accentra e di sinistro dal limite trova il gol. Le squadre lottano molto, ma le occasioni da gol sono minori rispetto al primo tempo; gli ospiti ci provano con Rocchi, para Lofiego. Al 63' gol annullato a Pezzi per fuorigioco. Il gol partita arriva al 92' con il neo-entrato Alberani che raccoglie una palla in area ed in diagonale batte Lofiego per il definitivo 1-2.