Calcio, Stefano Baldoni nominato allenatore in seconda del Ravenna

Il Ravenna comunica di avere conferito l’incarico di allenatore in seconda a Stefano Baldoni. Nato ad Ascoli nel settembre 1964, Baldoni ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del calcio, dopo le prime esperienze come allenatore di settori giovanili importanti, quali Ancona, Gubbio e Ascoli, è poi passato ad esperienze come vice allenatore tra la serie C e la serie B: Frosinone, Teramo, SPAL e Grosseto. Proprio in biancoazzurro con la SPAL ha già avuto modo di lavorare con mister Gadda nella stagione 13/14. Negli ultimi anni è stato docente tecnico a Coverciano per l’AIAC.