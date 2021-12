Ravenna calcio, ecco Belli per l'attacco. Saluta Sylla

Doppia operazione per il Ravenna. Il club infatti nella giornata di martedì comunica di avere raggiunto l’accordo con il Foligno per l'acquisto di Lorenzo Belli. Esterno offensivo nato a Umbertide nel 1993 ha una lunga esperienza in serie D, indossando le divise di Bastia, Trestina, Torres. In questa stagione era in forza al Foligno con il quale ha totalizzato 16 presenze e 4 reti. Contemporaneamente, saluta Fode Sylla, che passa al Follonica Gavorrano a titolo definitivo. Il percorso in giallorosso di Sylla si conclude con 14 le presenze contornate da 2 assist.