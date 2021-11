Tanti successi e uno scivolone per le giovanili del Sanpaimola nell'ultimo weekend

Si avvicina il momento della verità per il Sanpaimola nel campionato Giovanissimi 2008 Regionali: la squadra di mister Daniele Valentini sfiderà domenica 21 novembre, alle ore 10,30 allo stadio “Marabini” di S.Patrizio l’altra capolista Real Casalecchio. Sarà scontro al vertice tra le due migliori formazioni del girone C. Il Sanpaimola, ad oggi, è ancora imbattuto dopo 7 partite, mentre i bolognesi hanno già incassato una sconfitta (1-3 contro il Progresso) e hanno giocato una gara in più. Il Sanpaimola si presenterà alla super sfida dopo un rotondo 12-0 rifilato alla Ceretolese, fanalino di coda della classifica.

Brutto scivolone esterno, invece, per la capolista Sanpaimola (categoria Juniores) sul campo della Virtus Faenza che si impone con un perentorio 4-0. E dire che l’approccio alla partita è stato buono nei primi 15 minuti, con gli ospiti che non sfruttano 2 occasioni ed una traversa con Viola su punizione. Una volta subìto il primo gol, però, la squadra di mister Giovannini si scioglie e chiude il primo tempo sullo 0-3. Nella ripresa Graci spreca un rigore sullo 0-4 e gli ospiti chiudono addirittura in 10 uomini per l’infortunio all’occhio capitato a Conti, a sostituzioni terminate. Giornata più che storta per il Sanpaimola, mentre la Virtus Faenza merita la vittoria, mostrando una grandissima prestazione grazie, soprattutto, ad una forte intensità in campo ed alle reti di Albonetti, Kwame, Romano e Beccacece.

Il Sanpaimola negli Allievi Elite supera in trasferta il fanalino di coda Misano 4-3 grazie alle reti di Zamballetti (2), Pintilli e Tonnini. Il prossimo avversario, il Cesenatico, avanza di una lunghezza il Sanpaimola in classifica. E’ Simone Fabbri il protagonista del successo del Sanpaimola tra gli Allievi Regionali a Classe: nel 4-2, la tripletta dell’attaccante classe 2007 spiana la strada verso i 3 punti. Ghiselli mette a segno la quarta rete. Continua la rincorsa al Corticella capolista e nel prossimo turno il Sanpaimola sfiderà un Mezzano, impegnato a metà classifica. Tra i Giovanissimi, contro il Rimini, secondo della classe, il Sanpaimola va in vantaggio con Emanuele Giordano al 32’ del primo tempo, ma viene immediatamente raggiunta dal pareggio di Padroni, un minuto dopo. Nel prossimo turno, sfida al Cesenatico che in classifica insegue a 3 lunghezze.