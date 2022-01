Eccellenza, il Sanpaimola riparte dal recupero di Classe

Il Sanpaimola torna in campo per la prima volta nel 2022 con il recupero della 15^ giornata, ovvero la 2^ di ritorno del campionato di Eccellenza, girone C. La squadra di mister Marco Tinti affronterà la trasferta nella tana del Classe, formazione che sta inseguendo in classifica i giallorossoblu ad una sola lunghezza di distanza. I principali marcatori dei ravennati sono Giovanni Bottini con 4 reti (3 su rigore), Riccardo Innocenti con 3 e la coppia Gianmarco Savelli e Andrea Tavolieri a quota 2 gol.

L’ultima gara ufficiale disputata dal Sanpaimola risale addirittura al 12 dicembre 2021, quando arrivò la sconfitta 0-3 a favore del Del Duca Grama al “Buscaroli” di Conselice. Dopo il recupero a Classe, il Sanpaimola tornerà sul campo amico domenica 6 febbraio per ospitare la capolista e super favorita alla promozione in serie D, quel Fya Riccione che all’andata si impose con un netto 4-0.