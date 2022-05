Un torneo di calcio giovanile per ricordare l'allenatore: si gioca il memorial Eolo Cottignoli

Domenica 29 maggio, presso il centro sportivo Cral E. Mattei di Ravenna, in via Lago di Garda 6, avrà luogo il torneo di calcio “Memorial Eolo Cottignoli”, riservato alla categoria Giovanissimi 2008/2009 e organizzato per ricordare con affetto un grande uomo di sport e di calcio a due anni dalla sua prematura scomparsa.

Eolo Cottignoli, già stimato allenatore in diverse società calcistiche giovanili del territorio ravennate e dirigente della Soc. Cral E. Mattei, è anche ricordato per il suo impegno come responsabile delle rappresentative della Delegazione Provinciale LND – FIGC di Ravenna, organizzate negli ultimi anni.

Il torneo, patrocinato dalla delegazione LND ravennate, vedrà confrontarsi sul rettangolo verde le formazioni della categoria Giovanissimi di A.C. Bagnacavallo, CRAL Mattei, Compagnia dell’Albero e Polisportiva Monti, con inizio gare previsto per le ore 9.30. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 18.00, alla presenza delle autorità cittadine e sportive.