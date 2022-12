Eccellenza, tour de force per il Sanpaimola: si parte col Castenaso al Buscaroli

Squadra in casa

Squadra in casa Sanpaimola

Dopo la sconfitta al 95’ nella tana della Savignanese, il Sanpaimola ha trovato la forza, il coraggio e la determinazione di vincere le 4 gare successive contro Coriano, Del Duca, Masi Torello e Cattolica. Ed ora il calendario pone davanti a S.Alessandrini e soci due gare davvero intense e difficili, in pochi giorni l’una dall’altra. La prima sarà contro Castenaso domenica 4 dicembre, allo stadio di casa “Buscaroli” di Conselice. La seconda sarà la trasferta più difficile di tutta la stagione a San Marino contro la capolista solitaria del campionato, giovedì 8 dicembre sempre alle ore 14,30.

I bolognesi, partiti con parecchi pronostici favorevoli nella pre-season, stanno riscontrando qualche fatica in classifica, dove navigano a metà graduatoria, ma restano un gruppo notevolmente ostico da affrontare. Nonostante arrivino da due sconfitte consecutive (Progresso e Cava Ronco) e da un pareggio precedente con Granamica. Tra gli uomini di maggior richiamo, in attacco, certamente l’ex Fya Riccione Matteo Sartori, che arriva da una stagione ricca di segnature (14) in maglia biancoazzurra. Ma il capocannoniere dei felsinei è Christian Nanetti con 8 reti, seguito da Mark Jammeh con 5 gol.