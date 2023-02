Eccellenza, trasferta bolognese contro il Bentivoglio per il Sanpaimola

Dopo il pareggio in settimana nel recupero della 26^ giornata (0-0 a Pietracuta), altra trasferta per il Sanpaimola che domenica si presenterà al “Comunale” di Bentivoglio con il ritrovato 4° posto solitario sulle spalle e con il desiderio di chiudere al meglio una settimana fin qui ricca di 0-0, considerando pure quello casalingo di domenica scorso contro la corazzata Russi. A Bentivoglio non sarà certamente una passeggiata vista la forza e la forma fisica dei felsinei che arrivano dal successo esterno 3-2 sul Diegaro e dalle due battaglie (praticamente ad armi pari) contro le corazzate San Marino e Progresso. Come il Pietracuta, però, anche i bolognesi stanno navigando sulla linea di galleggiamento al limite dei playout e vorranno ottenere un successo importante per il morale e, appunto, per la propria salvezza in stagione. Il miglior marcatore è Andrea Sansonetti (5), seguito da Alessandro Fratangelo (4) e dalla coppia Grimandi e Grazia (3).

Certo, il Sanpaimola avrà l’occasione di mantenere alta la propria asticella, rintuzzando i tentativi di rimonta delle formazioni alle proprie spalle come Savignanese (-1), Granamica (-4) e Medicina Fossatone (-6); ci si avvia ad un finale di stagione molto complicato con molte formazioni che si stanno giocando il tutto per tutto per conseguire i propri obiettivi ed è necessario non scivolare in posizioni “scomode”. Palla al centro alle ore 14,30.