Trasferta toscana per il Ravenna senza Dossena, che avverte: "Ci aspetta una brutta partita"

Giallorossi che tornano in campo per il secondo turno di questo girone di ritorno, affrontando in trasferta il Seravezza Pozzi. I versiliesi, che disputano le gare interne allo stadio Buon Riposo, sono una squadra molto equilibrata, che attualmente viaggia in una tranquilla posizione di metà classifica, distaccati di 18 punti dal Ravenna ma con una gara in meno. Da dicembre sono guidati da Massimiliano Incerti, ex tecnico della formazione Juniores che è stato promosso in prima squadra dopo la scelta di separarsi da Alberto Ruvo. Un cambio di guida tecnica che ha consentito al Seravezza di invertire un trend negativo e di conquistare due pareggi con squadre di vertice come Rimini ed Aglianese e di sconfiggere il Carpi. Nella prima uscita dopo la sosta è arrivato un altro pareggio, in questo caso, contro il Ghiviborgo mentre domenica sono stati costretti al riposo forzato a causa del focolaio Covid che ha colpito il Lentigione.

Tra i padroni di casa una vecchia conoscenza del calcio giallorosso, quel Nicholas Bresciani che ha lasciato ottimi ricordi nella stagione 18/19 culminata con i playoff in Lega Pro. Guardando la rosa degli avversari, in attacco non troviamo più Saporiti, passato nel mercato di gennaio al Modena, ma a fianco del bomber Benedetti, 11 reti per lui, si segnala il ritorno di un altro elemento di spicco come il cubano Rodriguez. Sul fronte giallorosso Dossena avrà qualche indisponibilità da affrontare, Calì è infatti ancora alle prese con il problema muscolare al flessore e non sarà della gara, oltre a lui hanno dato forfait anche Crocchianti ed Ercolani per noie muscolari. I tre resteranno a Ravenna per terapie e lavoro differenziato nell’ottica di provare ad averli nuovamente a disposizione per la gara di domenica del Benelli contro il Mezzolara. Assente per squalifica anche mister Dossena che per questa gara lascerà il posto in panchina al vice Samuele Olivi.

Il tecnico giallorosso alla vigilia è consapevole della pericolosità dell’avversario: “Ci aspetta una brutta partita, come ne incontreremo tante da qua alla fine. Quello che ho chiesto ai ragazzi è nel momento in cui l’avversario ci limita nelle nostre giocate, di andare ancora più forte, di tirare fuori qualcosa in più: aggressività, cattiveria. Di diventare bravi anche nello “sporco” di capire anche quando non c’è la giocata quale possa essere l’alternativa. I punti nel girone di ritorno diventano più pesanti, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza ma anche che sarà ancora più dura portare a casa la posta.”

I convocati

PORTIERI: Botti, Menegatti

DIFENSORI: Antonini Lui, Grazioli, Haruna, Nagy, Polvani, Vittori

CENTROCAMPISTI: Angelini, D’Orsi, Lussignoli, Prati, Spinosa

ATTACCANTI: Andreani, Belli, Campagna, Guidone, Mendicino, Podestà, Saporetti