Calcio giovanile, gli ultimi risultati della stagione del Faenza: la Juniores chiude al terzo posto

Giù il sipario: terminati i tornei delle giovanili del Faenza calcio. L’Under 19 Juniores di Nicola Cavina conclude al terzo posto vincendo 1-0 a Cotignola grazie al gol di Bosio. Riscatta la partita persa all’andata che è costata la seconda piazza a vantaggio del Classe che proseguirà la fase regionale con il Sanpaimola, primo. Peccato per i biancoazzurri non aver centrato come da sempre il passaggio del turno, ma il piazzamento vale comunque la certezza di disputare la prossima stagione il prestigioso campionato Elite.

Alla categoria Elite parteciperanno la prossima stagione anche, confermandosi, l’Under 17 (2005) e l’Under 15 (2007). Nell’ultimo turno, pareggio 1-1 per l’Under 17 di Alberto Fiorentini con l’FC Ravenna, passata in vantaggio al primo minuto su un efficace schema su punizione, ma raggiunta dal gol di Emiliani. L’Under 15 di Alessandro Fabbri perde 0-1 a Corticella. L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini perde 2-3 sul campo del Cava Ronco Forli. A segno Savioli e Servadei.

L’Under 14 (2008) di Francesco Di Nunzio conclude con una goleada sul Bagnacavallo. Le formazioni del vivaio biancoazzurro sono anche impegnate in diversi tornei extra campionato. La Juniores Under 19 batte 3-0 lo Sparta Castel Bolognese e va avanti nel torneo di Bagnacavallo. La squadra “Primi Calci 2012” di Angelo Marchetti vince il torneo Valsanterno.