Tre risultati diversi negli ultimi impegni del 2021 per il settore giovanile del Faenza

Tre squadre biancoazzurre del settore giovanile del Faenza sono scese in campo per le ultime partite dell’anno. L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini si ferma sullo 0-0 con il Sanpaimola. L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini perde 2-3 a Forlì contro la Pianta, lamentandosi per un arbitraggio insufficiente. In gol per i manfredi Servadei e Bullari, mentre Balanti ha sbagliato un rigore. Espulso Sirotti. L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri conclude l’anno con una bella vittoria 4-2 in trasferta in casa del Sanpaimola: autogol, doppietta di Cavessi e gol di Emiliani.