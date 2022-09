Una stagione in rete: il Calcio Cotignola incontra i futuri baby calciatori

Con l’approssimarsi dell’inizio dei corsi, la scuola Calcio Cotignola apre le porte del campo sportivo Dalmonte di Cotignola, in via Cenacchio 4, per presentare corsi e istruttori del settore giovanile a tutti gli interessati. Lunedì 5 settembre dalle 19 alle 21, oltre ad avere informazioni sulle attività, i ragazzi dai 5 ai 12 anni potranno partecipare a giochi, partite e conoscere gli istruttori. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un gadget. Per ulteriori informazioni scrivere a asdcalciocotignola@gmail.com.