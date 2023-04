Faenza Calcio e Virtus insieme per il settore giovanile: al via il camp estivo

Era il 5 maggio del 2022 quando il Faenza Calcio e la Virtus Faenza comunicarono congiuntamente l’inizio di una storica collaborazione nel segno della progettualità sul settore giovanile. Inizialmente le due storiche realtà calcistiche cittadine specificarono che le matricole di Faenza, San Rocco e Virtus sarebbero rimaste separate ma si sarebbe lavorato congiuntamente per far crescere il movimento calcistico della città. A poco meno di un anno di distanza è stato annunciato il primo dei progetti concreti: un camp estivo per i giovani calciatori che sarà avviato dal 19 giugno e si prolungherà fino alla fine del mese. “Summer camp è l'inizio di una collaborazione che vede coinvolte due societá blasonate del nostro territorio - spiega Claudio Tarroni, curatore dell’iniziativa -. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti i nostri tesserati e non solo, dando la possibilità anche a chi non ci conosce di sperimentare le nostre metodologie”.

Dal 19 al 23 giugno gli allenamenti per i bimbi nati nelle annate comprese tra il 2012 e il 2017 si terranno al centro sportivo Don Fiorini dalle 17.30 alle 20.30, mentre dal 26 al 30 giugno gli allenamenti saranno dedicati ai giovani nati tra il 2009 e il 2011 e si terranno al centro sportivo San Rocco sempre dalle 17.30 alle 20.30. I coordinatori dell’attività saranno Graziano Fantoni (Virtus Faenza, ex Imolese e Cesena) Michele Cevenini (Virtus, ex Imolese), e Nicola Cavina (allenatore e responsabile tecnico del Faenza Calcio). Inoltre sarà presente anche Edmondo Santarelli, il preparatore dei portieri del settore giovanile e della prima squadra del Faenza. “Proporremo sedute di allenamenti che avranno come obiettivo il miglioramento delle varie abilità tecniche e tattiche non solo individuali ma anche di gruppo, attraverso esercitazioni divertenti ed efficaci creando così un ambiente favorevole a soddisfare il bisogno di giocare, di divertirsi e anche di socializzare” conclude Tarroni.

Il camp non sarà l’unica iniziativa che Faenza e Virtus hanno imbastito, ma tale iniziativa costituirà l’inizio ufficiale di una collaborazione che si protrarrà nella prossima stagione sportiva. “Dall’anno prossimo presenteremo alcune squadre dell’agonistica insieme - sottolinea Nicola Cavina -. Parliamo di U16, U17 e U19, e i progetti tecnici delle due società saranno condivisi. Si tratta davvero di una bella collaborazione per la città e per la prima squadra che potrà beneficiare di un settore giovanile vastissimo, circa 800 giovani atleti”.