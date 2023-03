Eccellenza, passo falso del Russi a Borgo Tossignano

Passo falso del Russi, sconfitto a Borgo Tossignano della quart'ultima del girone B di Eccellenza: la Valsanterno. I falchetti cedono 2-1 e non approfittano del pareggio del Sanpaimola a Coriano, restando dunque in quarta posizione, due punti dietro i giallorossoblù. Senza bomber Salomone (in panchina), tutte le reti arrivano su calcio di rigore. A portarsi in vantaggio sono i romagnoli, con Gasperoni che trasforma il penalty dopo un contatto falloso tra Brigliadori e Sammarchi al 31'. Al minuto 57 Benini sceglie la potenza per segnare il suo rigore, da lui stesso procurato per fallo di Benini. Il Russi spinge ma all'85' si portano sul 2-1 gli emiliani grazie al tiro dal dischetto di Cataldi, causato da una spinta di Giunchi a Pirazzoli.