Sanpaimola sconfitto 3-2 a Valsanterno, giallorossoblù ancora a secco di vittorie

Nonostante l'uomo in meno per tre quarti di gara, i ravennati se la sono giocata fino all'ultimo, ma non sono riusciti a evitare la prima vittoria in campionato dei valligiani

Il Sanpaimola viene sconfitto 3-2 a Valsanterno. Nonostante l'uomo in meno per tre quarti di gara, i ravennati se la sono giocata fino all'ultimo, ma non sono riusciti a evitare la prima vittoria in campionato dei valligiani. Giallorossoblù che restano in penultima posizione con un solo punto all'attivo e nel prossimo turno ospiteranno il Russi.

La partita

La prima occasione vera è di firma ospite: su un pallone perso in malo modo dalla Valsanterno il Sanpaimola riparte in velocità e chiude l’azione con il diagonale di Bonavita respinto da Sartiani (13’). Al 17’ risponde Cavini con una conclusione di sinistro a lato, seguita dall’evento che cambia il match: al 22’ Senese sfreccia sulla destra e mette sul fondo, la palla supera Masetti ma, sulla riga di porta, Mazza anticipa Cavini con una mano. Rigore ed espulsione diretta per il numero 2 ravennate, raro caso di doppia sanzione giustificato, con il nuovo regolamento, dal cosiddetto comportamento antisportivo. Dal dischetto Sciuto spiazza Masetti (1-0) e mette la partita sul verso giusto, ma i locali calano la tensione e il Sanpaimola perviene al pari al 34’, con la conclusione da fuori di Simone Alessandrini che batte Sartiani all’angolo basso alla sua destra (1-1). Meno di 120 secondi e su punizione Amadori centra la parte alta della traversa, facendo tremare i tifosi di casa.

Nella ripresa i valligiani entrano in campo concentrati e rimettono la testa avanti al 55’: punizione tagliata di Pasotti sulla quale Zaganelli impatta di testa battendo il classe 2005 Farina, subentrato a Masetti nella prima frazione di gara (2-1). Sfortunato il Sanpaimola al 65’ sulla conclusione di Simone Alessandrini, il giocatore più pericoloso dei suoi, che sbatte sul palo interno e torna in campo. Smaltita la paura, la Valsanterno allunga con un’altra punizione di Pasotti che trova la deviazione di Sciuto, di tacco, sul primo palo (3-1, 70’). L’agonia per i padroni di casa, però, è prolungata: angolo di Pagani e la testata di Mengolini, al 72’, riporta gli ospiti a un solo gol di distanza (3-2). Ultimo brivido, al minuto 86, con Pagani che raccoglie una conclusione sporca dal limite e dagli 8 metri calcia a lato di pochissimo, preludio all’assalto finale dei giallorossoblù che però non scalfisce né Sartiani, né la vittoria valligiana.

Il tabellino

Valsanterno 2009 – Sanpaimola 3-2

Valsanterno 2009: Sartiani, Gentilini (81’ Cornacchione), Capasso (86’ Carapia), Sciuto, Mongardi, Zaganelli, Senese, Vallante (64’ Tonini), Pasotti (78’ Valentini), Franchini (73’ M.Demaurizi), Cavini. A disp. Bazzano, Tumolo, Carapia, Borini. All. Gian Carlo Felice

Sanpaimola: Masetti (32’ Farina), Mazza, F.Ragazzini, Mengolini, Landini, Amadori, M.Alessandrini (87’ Carbone), Suzzi (69’ Diaby), Bonavita, Pagani, S.Alessandrini (91’ Errani). A disp. Fiengo, T.Ragazzini, Cerasuolo, Breuil, Valtancoli. All. Marco Tinti

Arbitro: Sig. Antonini (Rimini)

Gol: 24’ Sciuto (V, rig.), 34’ S.Alessandrini (S), 55’ Zaganelli (V), 70’ Sciuto (V), 72’ Mengolini (S)

Note: Ammonito Cavini (V), M.Alessandrini, Mengolini (S). Al 22’ espulso Mazza (S) per comportamento antisportivo. Recupero 1’ pt, 5’ st.