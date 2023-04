Il Villaggio del Fanciullo lancia un nuovo centro estivo in collaborazione con il Ravenna Calcio

L’estate ravennate è a tinte giallorosse. E’ stata presentata nei giorni scorsi la nuova sinergia tra il Ravenna Fc e la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo per la realizzazione di Centri Ricreativi Estivi per bambini del territorio ravennate. Una partnership orientata al sociale ed all’offrire un punto di riferimento per i bambini che durante la stagione estiva cercano un punto di svago ed arricchimento in una struttura moderna e coinvolgente come quella di Ponte Nuovo. Villaggio del Fanciullo è una fondazione attiva dal 1990 e per l’estate 2023 aprirà i propri spazi organizzando un Centro Estivo per i giovani. Un’attività che va ad arricchire il territorio ravennate e che il Ravenna FC ha deciso di supportare offrendo la propria esperienza pluriennale nell’ambito dell’avviamento allo sport di giovani calciatori. I Cre rappresentano per tanti ragazzi un momento di svago dopo la fine dell’anno scolastico, relax, divertimento ma anche un momento di crescita, di rapporti, di nuove amicizie e di nuove esperienze. Da giugno a settembre quindi i partecipanti potranno svagarsi nella fascia mattutina praticando sport, pranzando tutti insieme all’interno del Villaggio del Fanciullo per poi proseguire nel pomeriggio con giochi e tante interessanti esperienze come la conoscenza della produzione del gelato o la visita ad una cooperativa agricola. Il tutto in sicurezza e sotto la guida e la supervisione del personale del Villaggio del Fanciullo coadiuvato da tecnici formati nella Academy del Ravenna. Per informazioni è possibile contattare il responsabile Remo Verna al numero 393-2021941. Per conoscere approfonditamente il programma delle attività e visitare la struttura che ospiterà i Centri Estivi, inoltre la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ha organizzato un Open Day sabato 13 Maggio alle ore 15,00. Il Cre costituirà quindi una nuova attività estiva che si unisce ai Camp organizzati con Lombo Academy School, tre settimane orientate all’affinamento della tecnica per chi già gioca a calcio.