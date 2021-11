Giovanili Faenza calcio, weekend non esaltante: sorridono solo i più piccoli

L’Under 19 Juniores del Faenza di Nicola Cavina rimane a riposo forzato per il ritiro dal campionato dell’Alfonsine. Ritorno in campo sabato 20 novembre (ore 15) al “Bruno Neri” con il Cotignola. L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini agguanta il Forlì sul 2-2 in uno spettacolare derby al “Bruno Neri”. Gol faentini firmati da Emiliani e Taroni. Prossimo match il 21 novembre: difficile trasferta a Castel Maggiore per affrontare il Progresso.

Momento di flessione per l’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini che perde 4-2 con lo Junior Cervia. In gol per Faenza sono andati Savioli e Bulleri. Il prossimo turno, 21 novembre, vedrà i giovani biancoazzurri impegnati al campo “San Rocco” (ore 10.30) con il Torre Savio. L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri ancora in difficoltà: a Forlì si porta in vantaggio sulla Pianta, poi viene raggiunta e superata per il finale 3-2. Per i manfredi doppietta di Cavessi. Prossima gara il 21 novembre al “Bruno Neri” contro il Mezzolara.

Ancora una goleada per l’Under 14 (Giovanissimi 2008) di Francesco Di Nunzio che travolge malcapitati avversari dello Sparta Castel Bolognese. Prossima partita domenica 21 novembre a Imola sul campo della Stella Azzurra Zolino. Successo per gli Esordienti 2009 di Pietro Errani che si impongono sul Brisighella. Gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro vincono con il Vita Granarolo.