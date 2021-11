Ricorso accolto, vittoria a tavolino per il Ravenna contro il Seravezza

Il Ravenna ottiene il 3-0 a tavolino contro il Seravezza Pozzi: il ricorso presentato dalla società, per il tramite dell’Avvocato Di Cintio, è stato accolto dal Giudice Sportivo. La società toscana nel recupero della 2^ giornata di campionato ha schierato il calciatore Edoardo Fantini che non era ancora stato tesserato alla data prevista per la gara in origine, poi rinviata per impraticabilità del campo. Il giudice sportivo ha decretato la vittoria a tavolino con il risultato di 3-0 per i giallorossi. Alla luce di questo risultato il Ravenna FC sale a 25 punti in classifica, 3 in meno del Lentigione e 6 in meno della capolista Rimini, che ospiterà i giallorossi domenica prossima.