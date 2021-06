Campionato Italiano Offshore a Marina di Ravenna, i campioni del mondo Barlesi-Barone già out

Prima giornata di gare del week-end per il Campionato Italiano Offshore a Marina di Ravenna. Durante la mattinata si sono svolte le prove libere aperte a tutte le categorie, mentre nel primo pomeriggio si è tenuta Gara 1, valevole per le categorie Monocarena e Catamarano. La gara si è svolta in condizioni di mare calmo con leggera brezza, reputato divertente dai piloti. Da segnalare un contatto nelle fase iniziali tra i Campioni del Mondo in carica Barlesi-Barone e l’equipaggio composto da Bubacco–Ficotto, entrambi iscritti alla categoria Catamarani. Il contatto ha purtroppo messo fuori uso le imbarcazioni che non potranno gareggiare in Gara 2 in programma per domenica alle ore 14.30.

Ad aggiudicarsi la vittoria di Gara 1 nella categoria Catamarani è stato l’equipaggio Carpitella-A.Bacchi, mentre nella categoria Monocarena la classifica dei vincitori è la seguente: Cesati-Berardi per monocarena sport, Basile-Molinaro per monocarena 300 e Scarpi-Cosma per monocarena 150. Il programma di domenica prevede dalle 10 un'ora di prove libere per tutte le categorie, alle 11.15 la gara categoria Honda Offshore (battelli pneumatici) e dalle 14.30 Gara 2 valevole per Catamarani e monocarena.