Campionato italiano Offshore: divieto di balneazione durante la gara

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della prima tappa del Campionato italiano Offshore 2021 è stato disposto il divieto di balneazione

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della prima tappa del Campionato italiano Offshore 2021, prova valevole anche come Campionato europeo classe Endurance che si svolgerà a Marina di Ravenna dall’11 al 13 giugno, è stato disposto il divieto di balneazione, nella zona di mare dalla battigia fino a 300 metri, dalla diga foranea “Benigno Zaccagnini” per 2,5 chilometri in direzione sud con i seguenti orari: venerdì 11 giugno dalle 13,30 alle 17; sabato 12 giugno dalle 10 alle 16 e domenica 13 giugno dalle 9 alle 16,30 e comunque sino al persistere delle esigenze di ordine pubblico.