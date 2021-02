Canottaggio, Andrea Fabbri conquista l'oro alla Winter Rowing Race

Un’altro oro indoor per la Canottieri Ravenna. È stato conquistato il 9 febbraio alla 2a Winter Rowing Race, gara indoor organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio. Oltre 1500 iscritti da tutta Italia hanno gareggiato sul proprio remoergometro, il simulatore di voga, su diverse distanze in base alla categoria di età (1000, 1500, 2000 metri). Ogni partecipante accreditato ha registrato la propria gara con lo smartphone in modalità timelapse o hyperlapse, ed ha caricato il video in una piattaforma federale.

Dopo l’oro e il bronzo conquistati nella 1° Winter Rowing Race del 17 gennaio, disputata sulla distanza dei 15 minuti, un’altra vittoria per la Canottieri. Ed è stato di nuovo Andrea Fabbri, già vincitore nella prima regata, a salire sul gradino più alto del podio. Lo ha fatto nella categoria Master E con il tempo di 3:13:10, davanti al C2 Team Italy e alla Canottieri Roma.

Altri due piazzamenti poi per la Canottieri Ravenna. Nella categoria Master C, quarto posto per Filippo Laghi che ha chiuso i suoi mille metri di gara in 03:21:60. Quinto posto, invece, per Fabrizio Borghesi nella categoria Master A. L’atleta della Canottieri Ravenna che ha terminato i mille metri del percorso in 3:04:80, a due secondi dal podio.

Si chiude così il ciclo delle gare indoor, in attesa di tornare a gareggiare in acqua. La prima a farlo sarà la giovane Agnese Dassani, che sabato 13 e domenica 14 febbraio prenderà parte alla D’Inverno sul Po, gara di fondo che si svolge a Torino. Agnese sarà in gara sabato in due senza Ragazzi femminile, misto col Cus Ferrara, e domenica nell’otto ragazzi Femminile, misto con Cus Ferrara e Cus Bari.

Tutti gli altri atleti della Canottieri invece faranno invece il loro esordio del 2021 nel bacino di casa della Standiana il 28 febbraio, in una gara regionale valida per qualificarsi a gareggiare al 1° Meeting Nazionale di Piediluco del 20-21 marzo.