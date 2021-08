Canottaggio, il ravennate Victor Kushnir è in finale ai Mondiali junior

L'atleta della Canottieri Ravenna con il suo quattro senza vince la gara di recupero e stacca il pass per la finale. Attesa per Marco Prati nella semifinale del singolo

E uno. Il primo dei due ravennati in gara ai Mondiali Junior di canottaggio di Plovdiv, in Bulgaria, è in finale. Si tratta di Victor Kushnir, che con il suo quattro senza vince perentoriamente il recupero e si guadagna l'accesso all'atto conclusivo. In attesa dell'altro atleta della Canottieri Ravenna in gara, Marco Prati, che affronterà sabato mattina le semifinali in singolo.

L'equipaggio di Victor, completato da Pietro Gilli, Antonio Distefano e Francesco Bardelli, affronta con ottimo piglio il ripescaggio. Usa, Germania, Serbia e Danimarca sono le avversarie dell'Italia nella caccia ai primi due posti che valgono la finale. E la barca azzurra le mette subito tutti in fila: grande partenza che li proietta al primo intertempo con 1:29:20, con già una barca di vantaggio. L'equipaggio tedesco e quello danese sono gli unici che riescono a restare attaccati al quattro senza azzurro, che sviluppa un ottimo colpo in acqua e transita a metà gara in 3:05:91. Due secondi e mezzo di vantaggio sulla Germania e tre sulla Danimarca: troppo poco il margine di sicurezza e così l'armo di Kushnir continua a martellare il proprio ritmo transitando ai 1500 metri in 4:42:19; il distacco con i tedeschi è invariati mentre cedono i danesi, ora staccata di quattro secondi e mezzo. La barca di Victor vuole vincere il recupero e continua a spingere, piombando sul traguardo dei duemila in 6:18:49 con tre secondi di vantaggio sulla Germania e sei sulla barca danese.

L'atleta romagnolo, allenato da Paolo di Nardo e Thomas Cervellati, centra quindi il primo obiettivo. In finale domenica 15 agosto alle 10.50 italiane troverà Spagna (la favorita, dopo la vittoria della batteria di ieri col miglior tempo), Grecia, Svizzera, Romania e Germania. Una finale tutta europea per equipaggi a caccia di una medaglia mondiale.