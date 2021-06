Canottaggio, la Canottieri Ravenna pronta per i Campionati italiani

Scatta l’ora del Super Campionato per la Canottieri Ravenna. I primi titoli italiani del 2021 si assegneranno al lago di Gavirate, in provincia di Varese, da giovedì 10 a domenica 13 giugno. Sarà mantenuta la formula organizzativa inaugurata l’anno scorso: un Super Campionato in cui gli atleti di tutti le categorie agonistiche si sfideranno in due diverse competizioni della durata di due giorni ciascuno. E la Canottieri Ravenna è pronta a scendere in acqua alla ricerca di medaglie, di conferme e di esperienza.

Si partirà il 10 e l’11 giugno con i Campionati Ragazzi, Under 23 ed Esordienti, dove la Canottieri Ravenna parteciperà con cinque equipaggi. Di ritorno dal primo anno di Università negli Stati Uniti, a Ohio State, sarà in gara anche Alexandra Kushnir nel singolo Under 23 femminile. Per Alexandra un ritorno alla vogata di coppia, dopo una stagione passata a remare di punta con gli equipaggi universitari. Marco Prati e Victor Kushnir gareggeranno nel doppio nella categoria superiore, quella Under 23. I due si scontreranno con atleti anche di cinque anni più anziani, con l’obiettivo di ben figurare.

Nel due senza Ragazzi saranno in gara Gabriel Stradaioli e Lorenzo Cinque, finora autori di una ottima stagione, con un quinto ed un quarto posto al primo e secondo meeting nazionale. Per Gabriel è la seconda partecipazione al Campionato Italiano Ragazzi, dopo l’undicesimo posto in singolo dell’anno scorso, mentre per Lorenzo è la prima volta.

Agnese Dassani sarà invece in gara nel singolo ragazzi Femminile, difficile specialità nella quale si cimenta per la prima volta, in una stagione dove ha ottenuto due argenti ai primi meeting nazionali in specialità di punta con equipaggi misti (due senza e quattro senza). Novella Savorani invece sfiderà le sue avversarie nel singolo Esordienti femminile, categoria nella quale ha ottenuto un bellissimo bronzo ai campionati 2020

Dal 12 al 13 giugno invece sarà il turno dei Campionati Assoluti, Junior e Pesi Leggeri dove la Canottieri scenderà in acqua con quattro equipaggi. La punta di diamante sarà Marco Prati che gareggerà nel singolo Junior. Una stagione eccezionale finora per Marco: argento al 1° Meeting Nazionale, oro sia al Memorial D’Aloja e al 2° Meeting Nazionale con conseguente qualificazione per i Mondiali Junior.

Nel doppio Assoluto, invece, sarà il turno di Victor Kushnir e Valerio Prestigiovanni. Sfida impossibile per i due giovani ravennati: il primo è ancora Junior, il secondo è al primo anno Under 23. La specialità del due senza Junior vedrà un equipaggio maschile ed uno femminile. Agnese Dassani farà coppia con Alice Casadei, mentre a livello maschile si riproporrà la coppia Cinque-Stradaioli con l’obiettivo di fare esperienza nella categoria superiore.