Canottaggio, nove atleti ravennati in gara al primo meeting nazionale

Gli atleti della Canottieri Ravenna saranno impegnati nel fine settimana nella competizione in programma in Umbria

La Canottieri Ravenna scalda i motori. Al primo Meeting Nazionale di canottaggio del 2021, in programma a Piediluco (Tr) il 20 e 21 marzo, ci saranno nove atleti e dieci barche in gara per la società ravennate. Seppure in assenza di pubblico e con severi protocolli di regolamentazione sanitaria, al meeting parteciperanno più di 1000 atleti in rappresentanza di 102 società da tutta Italia.

Nel singolo Junior, gara selettiva per la convocazione in nazionale, sarà Marco Prati, fresco vincitore della regata regionale della Standiana, a difendere i colori della Canottieri Ravenna. Prati gareggerà poi insieme a Victor Kushnir in un quattro senza Junior misto. Un problema fisico di Valerio Ghetti priva Kushnir della seconda gara: i due giovani canottieri ravennati avrebbero dovuto scendere in barca nel due senza Junior.

Anche il due senza Ragazzi di Gabriele Stradaioli e Lorenzo Cinque si è qualificato come migliore equipaggio regionale alla regata del 7 marzo e per cui affronterà i migliori equipaggi italiani al meeting. Stradaioli sarà anche in gara nell’otto ragazzi misto. Agnese Dassani scenderà invece in barca il sabato nel due senza Ragazzi femminile con Vassalli del Cus Ferrara, con cui a febbraio aveva vinto l’oro alla D’Inverno sul Po sulla distanza dei 6000 metri. La domenica, invece, l’atleta ravennate gareggerà nella specialità dell’otto Ragazzi femminile.

Sarà invece il quattro di coppia Junior misto Cavallini-Limite-Ravenna la barca con cui Alice Casadei prenderà parte al meeting. Valerio Prestigiovanni affronterà il meeting nella difficile specialità del singolo Pesi Leggeri Under 23 e nel doppio senior A insieme ad un atleta della Canottieri Mincio. A chiudere, nel due senza Senior A, in acqua scenderanno Gergo Cziraki e Nicola Catenelli