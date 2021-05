Cervia, il sindaco Medri incontra Alain Conte: la "panchina d'argento" del calcio femminile

L'allenatore cervese in due anni ha portato San Marino Academy dalla Serie C alla Serie A e ha ottenuto il premio riservato ai migliori tecnici

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato Alain Conte allenatore di calcio e premio “Panchina d’argento Calcio Femminile 2019-20”. Il cervese dal 2018 è alla guida della San Marino Academy, la società calcistica sammarinese femminile, e con lui al timone in due anni la squadra è passata dalla Serie C alla Serie A.

Grazie a questi risultati, Conte è stato insignito del prestigioso premio “Panchina d’argento Calcio Femminile 2019-20”, riservato ai migliori tecnici di Serie B, avendo avuto le capacità di far crescere squadra e staff con l’innalzarsi del livello del campionato.

Il sindaco si è complimentato con l’allenatore per questo importante traguardo e per i numerosi successi come tecnico del calcio, tenendo alto il nome di Cervia nello sport. Alain Conte ha 36 anni, lavora come consulente bancario ed è anche Consigliere comunale di Cervia nella lista “Cervia ti amo”, eletto nelle consultazioni amministrative del 2019.

Alain Conte ha dichiarato: "Sono particolarmente orgoglioso di essere stato ricevuto dal Sindaco e lo ringrazio. Da cervese ricevere un riconoscimento di questo tipo è un'ulteriore ciliegina sulla torta in un ciclo sportivo indimenticabile. Il mio obiettivo nel calcio e nella vita è quello di migliorarsi continuamente e cercare di avere la determinazione di superare il traguardo raggiunto. Il calcio io lo vivo come pura passione e non come professione. La Panchina d’argento è un grande riconoscimento, perché testimonia che i risultati si ottengono con lo spirito di squadra e non nel perseguimento dei singoli obiettivi personali. Per progredire bisogna pensare e agire collettivamente, la squadra viene prima di ogni personalismo".