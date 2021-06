Ciclismo, a Faenza la cronometro dei Campionati italiani di ciclismo su strada

Faenza si dota di un nuovo logo, WeLovesBiking, che accompagnerà il calendario dei futuri appuntamenti dedicati alla bicicletta e al buon vivere. E’ una vera svolta green, orientata ad incentivare la mobilità sostenibile e uno stile di vita sano all’aria aperta, quella che sta mettendo in campo Faenza, che vuol diventerare una città di riferimento per il mondo della bicicletta. Nasce da qui il calendario di eventi “emozioni a catena” e la nuova campagna di immagine “We love biking”.

Venerdì 18 giugno 2021 con partenza e arrivo da Faenza grandi emozioni con i Campionati italiani di ciclismo su strada, che da qui prendono avvio per l’edizione 2021. Si tratta di un appuntamento molto importante per l’intero territorio. La regione Emilia-Romagna è infatti ancora una volta protagonista di un grande evento ciclistico: dopo i Campionati del Mondo di Imola – Emilia-Romagna 2020 arrivano i Campionati Italiani Professionisti sullo stesso circuito. La rassegna prenderà il via venerdì 18 giugno, con partenza e arrivo a Faenza per le tre cronometro (Crono Elite Uomini, Crono Elite Donne; Crono Junior Donne). Domenica 20 giugno, la gara in linea Elite Uomini prenderà il via da Bellaria Igea Marina per risalire tutta la Romagna in direzione Faenza, da dove si affronteranno Monticino e Gallisterna per immettersi così nel circuito conclusivo, che si ripeterà cinque volte ricalcando il percorso dei Campionati del Mondo vinti a settembre dal francese Alaphilippe.

“Faenza è lieta di ospitare il 18 giugno la tappa della Cronometro, inserita nei Campionati italiani di ciclismo su strada Elite uomini e le prove a cronometro Elite, per uomini, donne e junior femminile. Sarà l’antipasto della gara ‘in linea’ della domenica successiva che ricalcherà il percorso dei Mondiali su strada dell’anno scorso attraversando anche i territori collinari della Romagna faentina. Dal cuore di Faenza, le tre “crono” si svilupperanno su un percorso di 45,7Km, accorciato a 33km per la categoria Elite donne e ulteriormente ridotto a 15.6 alle junior, sempre con arrivo in piazza del Popolo. Un impegno il nostro rinnovato, che dal tema della bicicletta si allarga a quello della sostenibilità e del buon vivere”, dice Massimo Isola, sindaco di Faenza. “Anche per questo l’amministrazione comunale ha migliorato il manto stradale, asfaltando ex novo oltre 10 chilometri di strade del percorso. Un impegno significativo di cui beneficeranno tutti coloro che frequenteranno le nostre colline e i cittadini”.