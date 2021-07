Ciclismo, al Parco dei Mulini scatta il raduno cicloturistico autogestito

Il Parco dei Mulini di Lugo, in via don Angelo Ceroni, torna a ospitare un’iniziativa dedicata al ciclismo. Domenica 18 luglio è in programma la prima edizione del GP Consulta Lugo Ovest, raduno cicloturistico autogestito organizzato in collaborazione da Consulta Lugo Ovest e il Comitato Uisp Ravenna-Lugo.

Il ritrovo è presso la sede della Consulta, in via don Angelo Ceroni 12, mentre la partenza sarà scaglionata dalle 7 alle 11.30. La quota di partecipazione è di 3 euro.

Al termine ci sarà la premiazione finale sia individuale che di società in base alle presenze ai Raduni Uisp 2021. Saranno premiate le prime 20 società e la squadra più numerosa. Prevista inoltre una premiazione aggiuntiva che sarà effettuata lunedì 13 settembre dalle 20 nella sede della Consulta Lugo Ovest.