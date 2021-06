Ciclismo, la nuova Campionessa italiana juniores a cronometro è Francesca Barale

È Francesca Barale (VO2 Team Pink), sul traguardo di Faenza, a conquistare la Maglia Tricolore di campionessa italiana Donne Junior a cronometro 2021, venerdì 18 giugno, nella seconda prova dei Campionati Italiani di ciclismo su strada in Emilia-Romagna. Per Francesca Barale, al via con i colori della squadra A.S.D. VO2 Team Pink, maglia tricolore indossata dopo aver percorso in 22'34"51, alla media di 41.46 km/h, i 15,6 km del percorso riservato alle Donne Juniores, disegnato tra le colline faentine.

Per la piemontese Francesca Barale una vittoria tricolore conquistata sul filo dei centesimi, davanti alla compagna di squadra romagnola Carlotta Cipressi, per mettere il sigillo sun una doppietta della formazione emiliano-romagnola A.S.D. VO2 Team Pink. Soli 41 centesimi hanno diviso la nuova campionessa italiana Francesca Barale dalla seconda, Carlotta Cipressi. Terzo posto per Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) a soli 2’’84.

Ordine d'arrivo: 1. Francesca Barale (A.S.D. VO2 Team Pink) 15.6 km in 22'34"51 alla media di 41.46 km/h, 2. Carlotta Cipressi (A.S.D. VO2 Team Pink) a 0"41, 3. Eleonora Ciabocco (Team Di Federico ) a 2"84, 4. Martina Sanfilippo (A.S.D. VO2 Team Pink) a 15"28, 5. Elena Contarin (Breganze Millenium) a 23"27, 6. Fanny Bonini (Gauss Team) a 34"84, 7. Beatrice Trento (Team Wilier Chiara Pierobon) a 43"93, 8. Sara Fiorin (G.S. Cicli Fiorin Cycling Team ASD) a 50"15, 9. Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon) a 52"69, 10. Michela De Grandis (U.C. Conscio Pedale del Sile) a 54"22.