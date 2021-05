Ciclismo, la "Strade Bianche del Sale" si sposta a ottobre

Il Comitato organizzatore Sportur, di concerto con le amministrazioni locali e gli enti territoriali coinvolti dall'evento, comunica che per ragioni organizzative l'edizione 2021 della cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club, prevista inizialmente per il 5 settembre, è rinviata al 17 ottobre.



Motivi diversi di carattere organizzativo e la sovrapposizione di altre manifestazioni sul territorio locale hanno consigliato il rinvio della gara cicloturistica. "La cicloturistica Strade Bianche del Sale rappresenta per tutti noi un suo momento specifico che non può essere sovrapposto ad altre manifestazioni che non permettano di godere a pieno del suo fascino - afferma il comitato organizzatore -. Per questo motivo abbiamo scelto di posticipare la data dell'evento al 17 ottobre".

Tutti gli iscritti all'evento avranno automaticamente l’iscrizione valida per la nuova data del 17 ottobre. La Granfondo Via del Sale Fantini Club rimane invece confermata in data 10 ottobre 2021.