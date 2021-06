Ciclismo, Matteo Sobrero a sorpresa è il nuovo Campione Italiano a cronometro. Ganna quarto

E' Matteo Sobrero a laurearsi Campione Italiano a cronometro Uomini Elite a Faenza dopo la terza prova dedicata agli specialisti del cronometro, nel corso della prima giornata dei Campionati italiani di ciclismo su strada in Emilia-Romagna organizzati dal gruppo ExtraGiro, incaricato dalla Federciclismo in accordo con la Lega Ciclismo Professionistico, e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia Romagna, Con.Ami, Gruppo Hera e Terre&Motori, insieme a Suzuki, Alé e Festina. Matteo Sobrero, portacolori del team Astana - Premier Tech, ha conquistato la maglia Tricolore con il tempo di 58'40"61 alla media oraria di 46.73 km/h. Per il piemontese, già Tricolore a cronometro tra gli Under 23 due anni fa, nell'anno in cui sulle strade romagnole vinse anche la Strade Bianche di Romagna, altra gara organizzata dal gruppo ExtraGiro.

“La cronometro del Campionato italiano di ciclismo - ha detto il sindaco Massimo Isola - è stata una grande occasione per raccontare quale sia il rapporto tra la nostra città e la bicicletta. Lo abbiamo fatto attraverso un percorso molto apprezzato dalle atlete e dagli atleti che oggi si sono misurati nella gara a cronometro che valorizza le caratteristiche paesaggistiche del nostro territorio e ma che è anche piaciuto molto anche sul fronte tecnico. Siamo molto contenti di questo grande risultato. Questo appuntamento non solo è stata una bella vetrina promozionale a carattere internazionale ma abbiamo scoperto un percorso che può avere grandi potenzialità per i cicloamatori e i turisti perché frequentare il circuito del campionato italiano può essere una bella esperienza per visitare la città, le colline e sperimentare la nostra ospitalità. Quella di oggi è stata una grande giornata di festa che si è potuta realizzare grazie al lavorio di tantissime persone che hanno fatto squadra. Siamo candidati ad essere una città amica della bicicletta e adesso attendiamo di centrare altre tappe. Sulla bici infatti vogliamo investire risorse e idee perché riteniamo che sia un ambito prioritario sia per il benessere fisico ma anche una grande potenzialità turistica”.



LA CRONACA - Pronostici ribaltati, con la maglia Tricolore conquistata dal piemontese Matteo Sobrero, classe 1997, giovane specialista delle prove contro il tempo. Fuori dai migliori 3 tempi del primo rilevamento, quando a segnare il miglior primo intertempo è stato Filippo Ganna con 20" di vantaggio su Mattia Cattaneo, seguito da Edoardo Affini a 21", Sobrero è riuscito a colmare il gap nel secondo intertempo, anche grazie ai primi due strappi affrontati dai corridori sul percorso. Transitato infatti al secondo intertempo con 1"66 su Ganna e 5"54 su Affini, Sobrero ha continuato a incrementare il suo vantaggio sull'ultimo strappo, andando così a conquistare la Maglia Tricolore Uomini Elite a cronometro.