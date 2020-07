Ciclismo, slitta al 2021 il Giro di Romagna per Dante Alighieri

Il Giro di Romagna per Dante Alighieri si disputerà nel 2021. Ad annunciarlo è la Nuova Ciclistica Placci 2013 che, in collaborazione con Communication Clinic, è la società organizzatrice della gara e anche del Giro d'Italia Giovani Under 23 (in programma e confermato dal 29 agosto al 5 settembre), oltre a essere promotrice del recente Warm Up Ciclismo, manifestazione all'insegna della multidisciplinarietà che dal 17 al 26 luglio in Emilia-Romagna ha consentito la ripartenza del ciclismo italiano con ben 2.200 partecipanti alle gare su strada, su pista, a cronometro e in mountain bike.

Gli organizzatori fanno sapere che la pandemia causata da Covid-19 ha avuto effetti anche sulla pianificazione organizzativa, amministrativa ed economica in alcuni dei territori che avrebbero dovuto essere toccati dalla corsa. Warm Up Ciclismo ha contribuito alla ripartenza del ciclismo in Romagna e, con l'auspicio che questa prima esperienza agonistica possa dare il "la" ad altri gruppi organizzativi per aggiungere nuove gare in calendario, gli organizzatori sono già al lavoro affinché il progetto del Giro di Romagna per Dante Alighieri possa essere ricalibrato nel 2021, ancora in chiave di rilancio di un territorio che, comunque, sta dimostrando anche in un anno tormentato come il 2020 di avere energia, coraggio e idee per ripartire. Pertanto, di concerto con i partner, gli organizzatori comunicano il rinvio al 2021, l'anno del 700° anniversario dalla morte del Sommo Poeta Dante Alighieri avvenuta a Ravenna nel 1321.