Ciclismo, svelate le date del Rally di Romagna 2022

Nel giro di qualche settimana si apriranno anche le iscrizioni per la dodicesima edizione della gara per mtb

Davide De Palma e Stefano Quarneti, organizzaori del Rally di Romagna, svelano le date dell'edizione 2022 della gara ciclistica per mountain bike. L'edizione numero 12 del Rally si svolgerà infatti dall'1 al 5 giugno.

Tra qualche settimana si apriranno inoltre le iscrizioni, e nel corso dei prossimi mesi gli organizzatori saranno già in grado di annunciare maggiori informazioni sulle tappe e diverse altre attività collaterali in fase di progettazione. "Si tratta di novità importanti - affermano De Palma e Quarneti -, non solo per

la manifestazione di Riolo Terme, su cui si sta lavorando da tempo e che si concretizzeranno in vista della prossima edizione".