Ciclismo, svelato il nuovo percorso del Giro d'Italia: attesa per la partenza da Cervia

Da Monreale a Milano, a partire dal 3 ottobre. Svelata il numero percorso dell'edizione numero 103 del Giro d'Italia. Si comincerà con la cronometro individuale di 15 chilometri, che collegherà Monreale con Palermo e si concluderà domenica 25 ottobre con un'altra sfida contro il tempo da 15.7 chilometri, da Cernusco sul Naviglio a Milano. La corsa rosa farà tappa in Romagna dal 14 al 16 ottobre. L'undicesima tappa, che si articolerà sulla distanza di 182 chilometri, adatti ai velocisti, collegherà Porto Sant'Elpidio con Rimini.

L'indomani si disputerà l'attesissimo tappone di Cesenatico sulle strade della Nove Colli per un totale di 204 chilometri, mentre il 16 ottobre la corsa rosa lascerà la Romagna puntando verso partendo da Cervia. Cancellate le prime tre tappe in programma in Ungheria, la rinnovata edizione 2020 si presenta senza alcun dubbio più affascinante, con 3497 chilometri e tasso di difficoltà maggiore rispetto al percorso pre-covid.