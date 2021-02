Colpo esterno della Fenix in casa dell’Olimpia Teodora

Sono state la lucidità e la determinazione le armi in più delle faentine, brave a mettere in campo il carattere nei momenti difficili e a ribaltare un match partito in salita

Colpo esterno della Fenix, aggiudicatasi 3-0 il derby in casa dell’Olimpia Teodora Ravenna, imbattuta fino a questa sfida. Sono state la lucidità e la determinazione le armi in più delle faentine, brave a mettere in campo il carattere nei momenti difficili e a ribaltare un match partito in salita.

L’avvio di gara è infatti tutto di marca Olimpia Teodora che aggredisce la Fenix portandosi subito sul 9-2. Faenza non ne risente e reagisce alla grande, mostrando attenzione e giocando di squadra. Prima recupera il passivo poi mette la freccia e chiude la frazione 25-21. Una reazione che galvanizza la Fenix, brava poi a vincere gli ultimi due set (25-18 e 25-21) guidandoli sin dalla prima azione.

“Abbiamo ottenuto una grande vittoria – sottolinea coach Maurizio Serattini – e devo fare i complimenti alle ragazze, perché hanno giocato con intelligenza, reagendo molto bene alla sconfitta casalinga con Ozzano della giornata precedente.

Siamo stati bravi a recuperare il passivo iniziale senza disunirci e a prendere poi l’inerzia mostrando un buon gioco, anche se qualche errore di troppo lo abbiamo comunque commesso: dobbiamo crescere, ma questa vittoria ci darà ancora maggiore fiducia.

Questa partita ha confermato che per vincere dobbiamo sempre essere concentrate, perché se lo scorso anno da neopromessi magari qualcuno ci poteva sottovalutare, ora tutti giocano al massimo contro di noi e dobbiamo sempre farci trovare pronti come abbiamo fatto in questa occasione”.

Nel prossimo turno la Fenix Faenza scenderà in campo domenica 14 febbraio alle 17 al PalaBubani contro il Calanca Persiceto Bologna, match che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube della Pallavolo Faenza.