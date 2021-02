Confermata la Granfondo via del Sale: ma potrebbe slittare in autunno

La 24esima edizione Granfondo Via del Sale Fantini Club rimane in programma per il prossimo 18 aprile a Cervia, nella location della spiaggia Fantini Club. Gli organizzatori sono ottimisti sulla possibilità di svolgere la gara nella data prevista; tuttavia, qualora la situazione di emergenza Covid non consentisse lo svolgimento dell’evento, hanno annunciato la data in cui l'evento verrà riprogrammato: domenica 17 ottobre 2021. Le iscrizioni sono intanto aperte.

“Stiamo procedendo nell'organizzazione e lavoriamo affinché la manifestazione possa essere svolta il 18 aprile in sicurezza e con il clima di festa che ci contraddistingue da sempre - spiegano gli organizzatori - Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la notizia che la nostra gara è stata inserita tra le manifestazioni di carattere nazionale riconosciute e approvate dal Coni. Per cui, salvo stravolgimenti, la nostra gara si potrà svolgere, ovviamente nel rispetto dei relativi protocolli. Certamente dovremo continuare a monitorare l'andamento della situazione e confrontarci periodicamente con la Regione Emilia-Romagna e la prefettura locale per valutare lo stato delle cose e le misure da mettere in campo. Se non dovessero esserci le condizioni o le autorizzazioni a procedere, stiamo preparando anche un piano B, ovvero una data alternativa a fine estate: il 17 ottobre”.

La 24esima edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club ha lanciato per la prima volta la speciale “Classifica Lui&Lei”, riservata a tutte le coppie che scelgono di partecipare insieme al percorso lungo o al medio, con un premio speciale per le prime 6 coppie classificate. Confermato anche l’appuntamento del prossimo 5 settembre al Fantini Club per la seconda edizione della Strade Bianche del Sale Fantini Club. La cicloturistica sarà in combinata con la 24esima Granfondo Via del Sale Fantini Club.