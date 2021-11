Volley, la Consar Ravenna ko anche a Vibo Valentia: ancora zero vittorie in Superlega

Consar Ravenna ancora ko. Nella sesta giornata di campionato di serie B arriva la sesta sconfitta a casa di Tonno Callipo Vibo Valentina per 3-0 (25-22; 25-21; 25-20). Per Ravenna continua a essere ultimo posto in classifica con un solo punto, quello conquistato lo scorso 31 ottobre nella sconfitta al tie break con Padova.

La squadra di Zanini ha praticamente rincorso in tutti e tre i set, rimanendo in scia, ma senza mai essere in grado di costruire un parziale per dare una svolta. Nella prima frazione. Ravenna si è trovata sotto da subito (17-12 e time out), è stata brava a ricucire fino al 22-20 ma senza capitalizzare. Partita meglio nel secondo set (1-4), si è fatta rimontare e sorpassare (12-11). Stessa storia nel terzo set: dopo il 7-5 iniziale miniparziale da 14-9 e poi sconfitta 25-20.