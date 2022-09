Polisportiva Giovanile, corsi al via con una novità: il Nordic Walking per i genitori

Riparte con una grande novità riservata ai genitori l’attività di avviamento ai principali sport di squadra organizzata dalla Polisportiva Giovanile Ravenna, realtà che negli ultimi due anni e mezzo ha dovuto fare i conti con imposizioni restrittive e sospensioni imposte dal Covid e che in questa stagione si intende rilanciare. Sono numerose le possibilità riservate a bambne e bambini in età scolare e pre-scolare che, come consuetudine, potranno avvicinarsi alla pratica sportiva all’insegna del divertimento e senza l’assillo immediato dell’agonismo.

Una nuova opportunità sara’ poi riservata da quest’anno anche ai genitori, che nello spazio orario concomitante alla lezione del figlio potranno cimentarsi in una delle discipline più in voga del momento, ovvero il Nordic Walking.

Sportland baby (dai 3 ai 5 anni), sportland kids (6-8 anni), avviamento al basket, al volley ed al dodgeball (6-12 anni) e calcio (5-15 anni) sono i corsi in programma, corsi che prenderanno il via da giovedì 15 settembre nelle palestre cittadine della succursale Liceo classico (ex Olivetti) e della Guido Novello e che, come sempre, potranno essere frequentati da tutti gli iscritti nel rispetto della fascia di età. Al fine di favorire il riavvicinamento di bambini e ragazzi alla pratica sportiva, l’associazione consentirà ai primi 50 che sottoscriveranno l’iscrizione, di provare a frequentare i corsi per un mese (fino al 14 ottobre) versando la quota associativa di soli 15 euro.

Dello staff degli istruttori fanno parte Simone Bottacini (già allenatore delle prime squadre di calcio a 5 di Ravenna, Faenza, Imola, Russi), Barbara Sisalli (Volley e Baby), Giovanni Cirilli (Basket), Barbara Pilotti (Dodgeball), Vj Bravura (Baby e Volley) e Ivan Rumore (calcio), oltre a Silvano Filipperi di Stradafacendo che seguirà il corso di Nordic Walking.